حملة توعية صحية بمراكز الشباب فى أنحاء محافظة دمياط ضمن مبادرة "100يوم صحة"

دمياط - معتز الشربيني

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حملة لتوعية النشء والمراهقين ضمن حملات التوعية فى مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية 100يوم صحة بمركز شباب مدينة دمياط بإدارة شباب دمياط.

تضمنت الندوة النقاش حول فترة المراهقة وهى مرحلة من مراحل الحياة تقع بين الطفولة والبلوغ، بين سن 10 إلى 19 عاما، وهي مرحلة فريدة من نوعها في مراحل نمو الإنسان وفترة حاسمة لبناء أسس الصحة الجيدة.

ويجتاز المراهقون فترة نمو بدني ومعرفي ونفسي اجتماعي سريع. وهذا يؤثر على شعورهم وطرق تفكيرهم واتخاذ القرارات والتعامل مع العالم من حولهم ، توفير الفرص لتطوير المهارات الحياتية؛ تقديم الخدمات الصحية المُرْضية والمنصفة والملائمة والفعالة؛ وتوسيع نطاق هذه الفرص أمر أساسي للاستجابة للاحتياجات والحقوق الخاصة للمراهقين.

وأشارت المحاضرة إلي أسباب انتشار الادمان بين الشباب ومنها:الجهل بأخطار استعمال المخدر، ضعف الوازع الديني، والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، التفكك الأسري، الفقر والجهل والأمية ، الثراء الفاحش والتبذير دون حساب ،انشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه ، عدم وجود الحوار بين أفراد العائلة ، مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.