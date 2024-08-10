جامعة قناة السويس تستضيف دوى ريادة الأعمال المصرى بمشاركة 4 جامعات

الإسماعيلية - صبرى غانم

استضافت جامعة قناة السويس اليوم، السبت، دوري ريادة الأعمال المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي، وبمشاركة أربع جامعات تمثل إقليم القناة.

في كلمته الترحيبية، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه المسابقة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الابتكار.

وأوضح أن هذه الفعاليات توفر منصة فريدة لتبادل الأفكار ودعم المشاريع القابلة للتطبيق التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع "مندور" أن دوري ريادة الأعمال المصري يعمل على تدعيم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

شارك بالمسابقة جامعات بورسعيد، العريش، والزقازيق، بجانب جامعة قناة السويس.

وتهدف المسابقة إلى استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، حيث يجب أن تتضمن المشاريع أفكارًا تكنولوجية تساهم في خلق فرص عمل وتوفير حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وتشمل الجوائز درع دوري ريادة الأعمال وثلاث جوائز مالية بقيمة 300 ألف جنيه لكل منها، إلى جانب جوائز مالية لأفضل الأفكار الريادية، والتي سيتم تكريم أصحابها في حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضم لجنة التحكيم عددا من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وهم المهندس مصطفى أبو حديد، والدكتور تامر منصور، والمهندس تامر أحمد، والدكتورة جيهان حمزة، والمهندس خالد عياد، الذين سيتولون تقييم المشاريع المقدمة وفق معايير دقيقة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة ذات أهمية كبيرة في تعزيز روح الابتكار والمنافسة بين الطلاب، حيث تساهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات.

أقيمت التصفيات النهائية على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية، حيث رؤية الأفكار المبتكرة والمشاريع الرائدة التي سيتم تقديمها.

