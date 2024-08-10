جامعة بورسعيد: دورى ريادة الأعمال يستهدف تعميق التصنيع المحلى

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة راوية رزق القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، أن دورى ريادة الأعمال المصرى بنسخته الأولى يعمل على تدعيم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن هذه المسابقات تعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار الريادية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق والإسهام فى تطوير سوق العمل الحر.

جاء ذلك خلال مشاركة جامعة بورسعيد بالدورى المصرى لريادة الأعمال لتعميق التصنيع المحلى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك برعاية الدكتورة راوية رزق والدكتورة جينا الفقى القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وشارك بالمسابقة نادى ريادة الأعمال بنسختها الأولى فضلاً عن مشاركة خمس جامعات متمثلة فى كل من جامعة قناة السويس، والعريش، والسويس والزقازيق، وجامعة بورسعيد.

يأتي هذا الحدث تماشيا مع رؤية مصر 2030 وفي إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبذولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زين مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة، قائلاً: إننا نسعى الى تحقيق أحد المراكز المتقدمة فى المسابقة خاصة أننا أعددنا للاشتراك للمسابقة من شهر ديسمبر الماضى وتقدمنا بعدد ثلاث أفكار لمشروعات طلابية متميزة وتتضمنت عروضنا نماذج أولية Prototypes

للمشاريع.

وتشمل الجوائز درع دوري ريادة الأعمال وثلاث جوائز مالية بقيمة 300 ألف جنيه لكل منها، إلى جانب جوائز مالية لأفضل الأفكار الريادية، والتي سيتم تكريم أصحابها في حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضم لجنة التحكيم عددا من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وهم وفاء عبد الرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، المهندس مصطفى أبو حديد، والدكتور تامر منصور، والمهندس تامر أحمد، والدكتورة جيهان حمزة، والمهندس خالد عياد.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة ذات أهمية كبيرة في تعزيز روح الابتكار والمنافسة بين الطلاب، حيث تساهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات.