وزير التعليم العالى يكلف راوية رزق قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارا بتكليف الدكتورة راوية رزق، قائمًا بعمل رئيس جامعة بورسعيد بداية من 1 أغسطس 2024 خلفًا للدكتور أيمن إبراهيم الذى تنتهى مدته لرئاسة الجامعة.

وقدم الدكتور أيمن إبراهيم التهنئة للدكتورة راوية رزق لتوليها رئاسة جامعة بورسعيد تكليفًا مؤكدًا أن الفترة التى تولى فيها الجامعة هى خدمة وعطاء للوطن متمثلا فى منصبه حيث أن الجامعات المصرية والتعليم بشكل عام فى اول اهتمامات الدولة المصرية موجهًا الشكر لكل السادة نواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات على التعاون طوال فترة رئاسته للجامعة.



من جانبها أكدت الدكتورة راوية على تقدم الجامعة فى فترة تولى الدكتور أيمن إبراهيم فى العديد من التصنيفات العلمية وفتح المجال أمام الدارسين والباحثين للتطور موجها الشكر لمعالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ثقة سيادته فى تكليفها برئاسة الجامعة لاستكمال مسيرة النجاحات والانجازات داخل الجامعة.