تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمطوبس لتعزيز خدمات المستثمرين بكفر الشيخ

‏كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة الصناعية بمطوبس تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، لتعزيز التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، وتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا حرصه الشديد على تهيئة مناخ للإستثمار، وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية نشاط الإستثمار السياحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة فى دعم الإستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، حيث تم عمل فريق من إدارة الإستثمار للتواصل مع إدارات الإستثمار بنطاق المحافظة للمتابعة اليومية، هذا وقد تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمستثمرى المنطقة الصناعية بمطوبس للوقوف على متطلبات المنطقة وسبل دعمها، لتشجيع الإستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المنطقة الصناعية بمطوبس، تقع على مساحة (1857) فدانا، المرحلة الأولى بمساحة (160) فدانا، بعدد (228) قطعة، مرفقة (طرق - كهرباء - مياة - صرف)، بالإضافة إلى (156) مشروعا بالمنطقة، (62) مشروعا بدأ في الإنتاج الفعلي، و(6) مشروعات جارى بها التشطيب وتركيب خط الإنتاج، و(52) مشروعا جارى الإنشاءات، ‏فضلًا عن (6) قطع خدمات للمنطقة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة أيضًا بها (27) قطعة أرض فضاء تحت التخصيص بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستوعب مصانع المنطقة (3000) عامل سواء موسمية أو دائمة مباشرة وغير مباشرة قابلين للتضاعف، حيث وصل عدد المستثمرين من أبناء المحافظة بها (45) مستثمر. ‏

وكان محافظ كفرالشيخ، قد بحث عدد من ملفات التنمية الصناعية المتعلقة بدعم المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الصناعية بمطوبس، ومنها حل مشكلة الصرف الصحي، وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير سيارات لنقل القمامة يوميًا من منطقة مطوبس الصناعية، وتشجير المنطقة الصناعية بالكامل، مع إنشاء منطقة خدمية نموذجية تحتوي علي صيدلية ومحلات ومعارض للمنتجات والخدمات المتنوعة، ودراسة توفير مساحة تخزينية لإقامة مخازن للمنتجات واحتياجات المصانع، وخط سير مواصلات لنقل العمالة، فضلًا عن عمل حملات إعلانية للتعريف بالصناعات التي تتميز بها المناطق الصناعية، وتوفير نقطة لتوصيل الغاز ودراسة الشبكات، وتوفير خطوط أرضي،وتقوية شبكات التليفون المحمول.