اليوم السابع
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رفع كفاءة وتطوير «محور 30 يونيو» المدخل الرئيسى لمحافظة كفر الشيخ

الخميس، 08 أغسطس 2024 06:20 م
رفع كفاءة وتطوير «محور 30 يونيو» المدخل الرئيسى لمحافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ ونائبه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو «المدخل الرئيسى لمحافظة كفرالشيخ»، والذى يعد من المحاور الرئيسية بالمحافظة لها من أهمية وواجهة حضارية، وذلك فى إطار خطة طموحة لتطوير مداخل قرى ومدن المحافظة.

بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، ‏بتطوير ورفع كفاءة مداخل مدن وقرى المحافظة، وتطوير وزراعة الجزر الوسطى بالطرق والشوارع والميادين الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء لتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن تطوير المدخل الرئيسى سيؤدى إلى تحسين الانطباع الأول للزوار عن المحافظة، مما يعزز صورتها السياحية والاستثمارية، فضلًا عن توفير بيئة أكثر نظافة وجمالًا للأهالى، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار الجهود فى الحفاظ على نظافة وتجميل المحور بعد انتهاء أعمال التطوير، مع توسيع نطاق التطوير بجميع الطرق والشوارع والميادين الأخرى فى مراكز ومدن المحافظة.







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