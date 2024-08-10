تشييع جثمان لاعب ملاكمة لقى مصرعه فى مشاجرة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شيع أهالى محافظة الإسكندرية، جثمان الشاب محسن عبد الله لاعب ملاكمة الذى لقى مصرعه بعد قيام أحد الأشخاص بطعنه بسلاح أبيض أدى إلى وفاته بمنطقة سيدى بشر، وخرج الجثمان بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن، وسرعة تحريات المباحث عن حول الواقعة .

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من شرطة النجدة يفيد بمشاجرة بشارع الفضالى بين شخصين وعلى أثرها قام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض وعقب نقل المجنى عليه لعلاجه توفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين شخص المجنى عليه " محسن عبد الله " الشهير بمحسن اللمبى لاعب الملاكمة، واخر ، ما أسفر عن قيام الثانى بطعنه بسلاح أبيض بسبب ركن سيارة، مما أدى إلى إصابته وتوفى متأثرا بجراحه، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.



مصرع لاعب الملاكمة محسن في الإسكندرية



محسن عبد الله لاعب الملاكمة الذي لقي مصرعه



لاعب الملاكمة مع مدربة في الإسكندرية