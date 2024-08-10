تشغيل مركزى التخاطب بقولنجيل وبدواى واستقبال الحالات مجاناً بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن دخول مركز التخاطب بمركز شباب قولنجيل التابع لإدارة شباب حي شرق المنصورة، ومركز التخاطب بمركز شباب بدواي التابع لإدارة شباب المنصورة لمرحلة التشغيل الفعلي، واستقبال الحالات مجاناً، وتبدأ مواعيد العمل بهما من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

جاء ذلك في إطار برنامج "جسور الأمل" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية.

يهدف مركز التخاطب بقولنجيل وبدواي، ️إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية، والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين؛ لمعرفة الحالة، وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم، وأولياء الأمور؛ لتنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

وأشارت "عثمان" إلى الدور الذي ستحققه هذه المراكز بتقديم الخدمة المرجوة للمواطنين المحتاجين لها في أماكنهم، والقرى المجاورة؛ ليصبحا مراكز خدمة مجتمعية بحق؛ تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، وإيمانا بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف الدكتورة نانسي سمير، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وإشراف محمد الرفاعي، مدير إدارة شباب المنصورة، ومحمود عبد الهادي، مدير إدارة شباب حي شرق المنصورة.