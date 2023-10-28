3 مراكز للتخاطب بكفر الشيخ تقدم خدماتها بالمجان لأطفال قادرون باختلاف

كفر الشخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، عن تخصيص 3 مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمراكز شباب كفر الشيخ، قبريط، سيدى سالم، التدريبات للأطفال من ذوى القدرات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك و صعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اختيار فريق عمل مراكز التخاطب بمراكز الشباب، يخضع لعقد مقابلات شخصية، لاختيار أفضل المدربين المتقدمين، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد، وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، كما يحرص المدربون بالمراكز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل و بحث المشكلات التى تواجه الأسرة فى التعامل معهم، كما يساعد المدربون الأطفال على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصى بعد أن كانت عامان أو يزيد و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي .