تطوير وتجميل مراكز وقرى أسيوط ضمن مبادرة "بنكمل بعض"

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مبادرة بنكمل بعض وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع القطاعات مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهو ما تهدف إليه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كان محافظ أسيوط، قد أطلق مبادرة "بنكمل بعض" لاختيار أفضل قرية ومركز وحي ومديرية خدمية وأفضل فريق مجتمعي، والتى تنظمها ادارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة ،وذلك بهدف رفع الوعى والتكاتف بين الجهات التنفيذية وكافة أطياف المجتمع وفي إطار خلق مناخ تنافسي للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.



و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد حسن رئيس المركز ،أعمال تطوير وتجميل لمداخل القرى ومدينة البداري حيث يجري تنفي أعمال الصبة الخرسانية بمدخل مدينة البداري وتطوير مداخل قرة الكوم الأحمر والعقال البحري والعقال القبلي، والنواميس ومنشأة همام حيث يجري تمهيد الطرق وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ودهان المداخل والبلدورات والنيوجرسي على الطريق السريع فضلا عن أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وغسيل الأرصفة والشوارع ومازال التنافس والعمل مستمر بين الوحدات القروية ضمن مبادرة نكمل بعض للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.