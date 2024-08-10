تدشين موقع إلكترونى لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دشنت جامعة سوهاج، موقع إلكتروني لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرصها علي تقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الطلاب، بإعتبارهم عنصر أساسي في المجتمع المصري، وكذلك لنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن المركز يسعي إلي تقديم الدعم المتكامل للطلاب ذوى الاعاقة وأسرهم، لتلبية جميع احتياجاتهم من خلال البرامج والانشطة المتكاملة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة، وذلك في إطار توجه الدولة الأوسع بالاستثمار في البشر، حيث تقوم الجامعه بالتنسيق بين إداراتها لتقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لذوي الإعاقة، وإتاحة مبانيها لتناسب هؤلاء الطلاب عن طريق انشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي افتتح في مارس 2024، لتذليل كافة العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة إلي أن المركز يسعي إلي تقديم بيئة داعمة تعليمياً و تكنولوجيا للطلاب ذوي الإعاقة، وتشجيع هؤلاء الطلاب على الابتكار و الإبداع بما يطور قدراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي، مضيفًا إلي أن فكرة انشاء موقع للطلاب ذوي الإعاقة تعد من الوسائل الهامة التي تقدمها الجامعة لنشر وتعميم المعلومات الخاصة بأخبار وفعاليات المركز والانشطة التي يقدمها على المستويين المحلي والاقليمي، بإعتباره مصدراً معلوماتياً هاما لخدمة هؤلاء الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية أن فريق البوابة الالكترونية نجح في تصميم موقع متميز للمركز، تتيح الوصول الي مختلف مكوناته بكل سهولة ويسر، والقدرة على عرض المعلومات بطريقة تتباين بين الاخبار والفعاليات التي يقوم بها المركز والقوائم التي تنسدل لتدل على محتواها المتعدد والخدمات التفاعلية التي يقدمها المركز، ويمكن الاطلاع علي محتوي الموقع من خلال الرابط التالي:

https://sdsc.sohag-univ.edu.eg/

وتابع المهندس طه احمد الهلالي نائب مدير وحدة البوابة الالكترونية أن الواجهة الرئيسية للموقع تتضمن " نبذة عن المركز، الرؤية والرسالة ، الأهداف والهيكل التنظيمي ، سياسات وإجراءات القبول للطلاب، الجهات الداعمة وبروتوكولات التعاون "، وكذلك البوم صور متنوع عن أنشطة وفعاليات المركز ، مع تقديم أخر الأخبار والفيديوهات والتي تتصدر واجهة الموقع، مضيفاً أن الموقع مزود لحلول تحسين الوصولية لمواقع الويب ليسهل التعامل معه من قبل ذو الاحتياجات الخاصة طبقا لمعايير Web Content Accessibility Guidelines.