النيابة العامة تأمر بحبس شخص وابنه فى حادث دهس طفل بمنطقة المقطم

كتب: إبراهيم قاسم - امنية الموجى

النيابة العامة تتصدى لظاهرة السماح للأطفال بقيادة السيارات، وتقرر حبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس آخر بحادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- 15 سنة- لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- 9 سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث، وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.

وباستجواب والد الطفل، أقر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث، وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.