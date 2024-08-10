الحكومة تطلق منصة ذكاء اصطناعي تفاعلية قريبا لتوثيق التاريخ والاقتصاد الوطني

كتبت نورا فخرى

وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2025-2027) برنامجا متكاملا لتفعيل تعزيز صورة مصر دوليًا أمام الرأي العام العالمي، وكذا التركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة العمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بجمهورية مصر العربية تقوم على أساس استخدام الذكاء الاصطناعي في إتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية والاقتصادية عن مصر وغيرها من الأمور الوطنية بشكل دقيق ويراعي وجهة النظر المصرية وأمنها القومي.

وتشير الحكومة الي العمل علي تعزيز أدوات الدبلوماسية الشعبية من خلال المنظمات غير الحكومية، والنخب السياسية والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام، والرأي العام، فضلا عن تنظيم مهرجانات ثقافية دولية في مصر للاحتفاء بالتراث المصري، بما يوفر منصة للتبادل الثقافي مع المشاركين من مختلف دول العالم، ويسهم في تعزيز صورة مصر الدولية.

وتعمل الحكومة وفقا لبرنامجها على الاستفادة من الرموز المصرية الناجحة لدعم جهود الدبلوماسية الثقافية حول العالم.