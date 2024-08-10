البرلمان العربى: مجزرة الاحتلال بحق مدرسة تؤوى نازحين فلسطينيين عمل جبان

كتب ـ بيشوى رمزى

أدان البرلمان العربي بشدة، اليوم، استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، واصفًا هذا العمل بالإرهابي وغير الإنساني، ويمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافا بكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البرلمان العربي، أن كيان الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلًا ويصر على عدم الانصياع لأي اتفاقيات، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني، كما جدد مطالبته بمحاسبة قادة كيان الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات، مجددًا دعوته لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس.