الأقصر تدعو الهيئات والأفراد للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية

الأقصر – أحمد مرعى

وجهت محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، كافة الأفراد والهيئات بضرورة الإسراع في المشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك قبل موعد غلق باب التقدم فى نهاية شهر أغسطس الحالى.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة انطلقت فى شهر يونيو الماضى، وتستمر محافظة الأقصر فى تلقى المشروعات المشاركة حتى انتهاء مهلة المبادرة على الموقع الرسمي للمبادرة على الرابط التالى: https://sgg.eg/.

فيما استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفد اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الأقصر، بحضور هدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة مقرر اللجنة، حيث تضم اللجنة ممثلين لجهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة، وجامعة الأقصر والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية الصعيد.

واستمع محافظ الأقصر، خلال اللقاء إلى عمل اللجنة في السنوات السابقة وعدد المشروعات التي تقدمت والمشروعات التى فازت فى المرحلتين السابقتين على مستوى الجمهورية، حيث فاز فى المرحلة الأولى من المبادرة فى عام 2022 مشروع "بنك المخلفات المصري" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فئة المشروعات الكبيرة ، وفى العام الثانى من المبادرة 2023 فاز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فئة المشروعات الناشئة مشروع" المنظومة الذكية لإدارة شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد".

وأشاد محافظ الأقصر بعمل اللجنة في السنوات السابقة، وحفز اللجنة على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى المشروعات هذا العام من خلال بعض التوصيات التي سيكون لها تأثير على طبيعة محافظة الأقصر السياحية، يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة انطلقت في شهر يونيو الماضى، وتستمر محافظة الأقصر فى تلقى المشروعات المشاركة حتى انتهاء مهلة المبادرة على الموقع الرسمي للمبادرة على الرابط التالى:- (https://sgg.eg).