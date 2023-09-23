محافظ الأقصر يجتمع بلجنة تقييم المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية.. صور

كما ثمن محافظ الأقصر خلال الإجتماع، جهود وأعمال اللجنة وكذلك جهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة، والفئات الستة مقسمة إلى فئة المشروعات الكبيرة ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ،وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وحضر الإجتماع مقررا اللجنة هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وخالد سعيد منسق محافظة الأقصر، وهناء عون ومحمد رمضان ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورحاب أحمد ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة، ومحمد رضوان مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة شيماء عبد الستار خبير جامعة الأقصر، والدكتور حسن رفعت استشاري المجلس للمرأة وعضو هيئة التدريس، والدكتور النوبى حفنى استشارى المجلس القومى للمرأة والمستشار الاقتصادى للمحافظ، والدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وماجي سلوانس المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة، والدكتور إبراهيم رمضان الخبير البيئى باللجنة ومدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.