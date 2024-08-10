استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالوادى الجديد بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

شدّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز، وذلك بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

ووجه المحافظ بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدًا المواطنين الابتعاد عن مصادر الطاقة، وتوخي الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على وصول قافلة مؤسسة الهلال الأحمر المصري الإغاثية لقرى الأربعين بمركز باريس، وقيام فرق المتطوعين بتوزيع المساعدات على الأهالي والأسر المتضررة، مُوجهًا الشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، ومُثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني في التدخل السريع والعاجل والتعاون البنّاء مع المحافظة لاحتواء الموقف.

كما أكّد على استمرار جهود المحافظة فى تقديم كافّة أوجه الدعم؛ لمساندة الأهالي والتخفيف عنهم حتى استقرار الأوضاع وعودتها لطبيعتها.