اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "قنا - سوهاج"

السبت، 10 أغسطس 2024 03:40 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "قنا - سوهاج" حادث مرورى- أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب "سيارة ملاكي بطريق "قنا - سوهاج، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف،  يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قنا - سوهاج"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتببن إصابة عبد الرحمن علي محمد 48 عاما، وخليل رأفت عباس، 20 عاما، ورجب علي محمد، 40 عاما، وعبادة صلاح عبادة، 22 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


 







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