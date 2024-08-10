هذه سنة الحياة أن نودع بعضنا.. آخر كلمات معلم لطلابه قبل مصرعه بحادث سير بقنا

قنا - صابر سعيد

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا، بعد وفاة معلم لغة فرنسية إثر حادث سير على الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدينة غرب قنا، بينهم عاطف ظريف عطية، معلم لغة فرنسية، من قرية المراشدة بقنا.

وتداول عدد من الطلاب آخر كلمات أرسلها المعلم لهم عبر رسائل واتس آب منها "تذكروني بالخير فكانوا 3 سنوات ممتعين معكم وهذه سنة الحياة أن نودع بعضنا، ويارب تكونوا في أحسن الكليات".

ونعى المئات من الطلاب وأسرهم المعلم الراحل الذي توفي إثر حادث أليم وعرف بخلقه ومعاملته الطيبة من تلاميذه وأبناء مركزه خلال فترة تدريسه لهم اللغة الفرنسية.