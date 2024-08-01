8058 ملصقا خاصا بتعريفة الركوب الجديدة على سيارات السيرفيس بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تعليماته بمتابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، وتكثيف الحملات المشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بمراقبة مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.

وقامت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع بانرات توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب فى كل خط وذلك داخل 7 مواقف بنطاق المحافظة وهى "موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو 21- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف بسيون أبو سليمان- موقف المنشية- الموقف الجديد"، كما تم توزيع 8058 ملصق خاص بسيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، وذلك لضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.