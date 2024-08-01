5 نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر المزمنة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر مرهقًا، وخاصة في الليل، مما يزعج نومك، يبدأ الألم في الظهر وينتشر ببطء حتى يصل إلى الفخذين، مما يسبب ضائقة وألمًا شديدين، يمكن أن يحدث بسبب إصابة العضلات أو تمزقها.



في بعض الأشخاص وفقا لموقع هيلث لاين، يمكن أن يحدث ألم أسفل الظهر في الجانب الأيسر أيضًا بسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى مثل حصوات الكلى أو التهاب الفقار اللاصق.



آلام أسفل الظهر هي مشكلة شائعة يعاني منها 619 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفي حين أن هناك أسبابًا محددة وراء آلام أسفل الظهر، فإن حقيقة أن 90 % من الأشخاص يعيشون مع آلام أسفل الظهر غير المحددة أمرغريب، لا يبدو أنهم يعانون من أي مرض أو أي إصابة ولكنهم ما زالوا يعانون من آلام أسفل الظهر.



يمكن أن يؤدي ألم أسفل الظهر الأيسر ليلاً إلى الأرق ويمكن أن يؤثر على صحتك العقلية والجسدية، يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر خفيفًا إلى شديد، اعتمادًا على عوامل مختلفة، في بعض الأشخاص يختفي من تلقاء نفسه بينما قد يضطر آخرون إلى تناول الأدوية لتخفيف الألم، غالبًا ما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر بإجراء العلاج الطبيعي بانتظام للهروب من الليالي المؤلمة والأيام المجهدة.

تخفيف آلام أسفل الظهر بشكل فوري

إليك 5 أشياء يمكنك القيام بها عندما تعاني من آلام أسفل الظهر ليلاً للحصول على راحة فورية.

وضعيات اليوجا

قد تساعد تجربة بعض وضعيات اليوجا في تخفيف آلام أسفل الظهر، تحتاج إلى الاستلقاء وترك عضلاتك تسترخي ثم الالتواء وتمديد جسمك قدر الإمكان، ستعمل هذه الوضعيات على تمديد العضلات وتحفيز الدورة الدموية .

تمارين التمدد

يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر أيضًا نتيجة لوضعية الجسم السيئة، حاول القيام ببعض التمددات مثل تمدد الرقبة والكتف. يمكنك أيضًا تجربة التمددات أو التمارين المريحة التي تتطلب منك النهوض من السرير مثل تمرين القرفصاء أو رفع الساق. إن إشراك جسمك جسديًا في التمارين والقيام بالتمددات سيساعد في تخفيف الألم.

كمادات باردة أو دافئة

يمكن أن يكون وضع كمادات باردة أو دافئة طريقة سريعة لتخفيف الألم، استلقِ على بطنك وضع الكمادات الباردة على الجانب الأيسر من أسفل ظهرك واتركها هناك لبعض الوقت، استمر في تعديل الكمادات وفقًا لاحتياجاتك، قد يساعد هذا في تخفيف الألم في وقت ما.

المشي السريع

إذا اشتدت آلامك، انهض من السرير وامشِ لبعض الوقت، فالمشي السريع حول غرفة نومك أو غرفة المعيشة سيجعل عضلاتك نشطة. كما أن المشي السريع يحسن الدورة الدموية، وتشير الدراسات إلى أن المشي السريع بانتظام يحافظ على قوة العضلات ويمنع آلام أسفل الظهر .

مسكنات الألم

إذا اشتد ألم أسفل الظهر لديك وأصبح لا يطاق، فيمكنك اللجوء إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الألم. كما يمكن أن يكون بخاخ مسكن للألم مفيدًا أيضًا في علاج آلام أسفل الظهر، ومع ذلك، نقترح أنه في حالة الألم الشديد، يجب عليك الحصول على رعاية طبية فورية.