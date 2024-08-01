وكيل صحة كفر الشيخ يشهد انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، انطلاق مبادرة 100 يوم صحة، ضمن انطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية، بدءا من اليوم 1 أغسطس 2024م، انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتنفيذاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة، أنه يتم تقديم الخدمات بجميع المنشآت الصحية الواقعة بنطاق المحافظة من مستشفيات ووحدات صحية لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية والكشف بالعيادات الخارجية وكذلك التطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات وتطعيمات المسافرين والمرور على محطات تنقية مياه الشرب وسحب العينات منها وكذلك سحب عينات حمامات السباحة على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل مديرية الصحة، كما يتم سحب عينات صلاحية المواد الغذائية لتأكيد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتحرير محاضر الشهادات الصحية لفحص العاملين بالأغذية، ويتم تقديم الخدمة بالمستشفيات بجميع العيادات الخارجية للكشف على جميع الحالات المترددة فى حالات الطوارئ أو غيرها كما سيتم تقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية بالمستشفيات أيضاً.



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (9)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (6)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (7)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (12)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (4)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (5)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (8)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (3)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (11)



مبادرة 100 يوم صحة والهدف منها والمستفيدين (10)