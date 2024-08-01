محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "100 يوم صحة" لتقديم الرعاية الطبية للمرضى

الدقهلية شريف الديب

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مبادرة "100 يوم صحة"، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، والتى تبدأ من اليوم تستمر لمدة 100 يوم وتقدم خدماتها بالمجان.

وعلى هامش تدشين المبادرة التقى المحافظ بعدد من المواطنين والحالات الإنسانية، واستمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة حلها حيث التقى بحاله إنسانية من ذوى الاحتياجات الخاصة ووجه بتوفير كرسى متحرك لها وزيادة المساعدات المقدمة، والتنسيق لإجراء عملية جراحية لأحد المرضى .



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور عبير عبدالغنى وكيل المديرية، والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائى، والدكتور تامر الطنبولى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتورة علياء أبوالسعود مدير القوافل العلاجية بالدقهلية .



وأشار اللواء مرزوق، إلى أن الرئيس السيسى أمر بتكثيف الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى حفاظًا صحته من خلال المستشفيات الصحيه والجامعية والمراكز الطبية المتخصصة .



كما أشار " المحافظ " إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات الصحيه المتنوعة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى جميع التخصصات مثل (دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية) .



وأكد اللواء " مرزوق " على أن المبادرات الصحيه التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهدها على مر تاريخها مثل مبادرة علاج فيرس سى و100 مليون صحه وغيرها من المبادرات.



وأوضح " المحافظ " بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحه بالدقهلية تضم 594 نقطة منهم 452 نقطه ثابته و110 نقطة متحركة و32 عياده للوصول إلى أهالينا فى القرى لتقديم الخدمات الطبية لهم، مشيرا إلى أن الحملة تضم فرق طبية متكاملة وعيادات متنقلة للكشف وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية .



وثمن اللواء "مرزوق" دور وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية وجميع الأطقم الطبية والعاملين فى المجال الطبى على تقديم الرعاية الصحية على اكمل وجه للمرضى وتنفيذ المبادرات الرئاسية للوصول إلى جميع المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض للحد منها ومعالجتها.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بأن أعمال مبادرة 100 يوم صحه تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 100 يوم من الساعه 9:00 صباحا حتى الساعه 9:00 مساءا بصفة یومیة من خلال الفرق المتنقلة والثابتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم العديد من المبادرات فى مبادرة 100 يوم صحه ( فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - فحص المقبلين على الزواج - الفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة - دعم صحة المرأة - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - اكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية - قرارات نفقة الدولة - القضاء على قوائم الانتظار - تنشيط العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية - الحجز بالرعاية المركزة والحضانات ورعاية الأطفال).