اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى: التهدئة بالشرق الأوسط تبدأ بوقف النار فى غزة

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:49 ص
وزير الخارجية الأمريكى: التهدئة بالشرق الأوسط تبدأ بوقف النار فى غزة وزير الخارجية الامريكي
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التهدئة في الشرق الأوسط تبدأ بوقف النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

 

شدد الوزير الأمريكي على ضرورة كسر حلقة الصراع والعنف في الشرق الأوسط.

 

كان بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثانى.

 

في سياق متصل، قال بلينكن - في مقابلة تليفزيونية - "إن الولايات المتحدة ركزت منذ 7 أكتوبر الماضي على ضمان عدم انتشار آثار الصراع الذي بدأ في قطاع غزة، وعدم انتقاله وتوسيع رقعته إلى أماكن أخرى فى الشرق الأوسط".. معلنا أن ذلك هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة وهو ما تقوم وتعمل عليه.







وزير الخارجية الامريكي

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