وزيرا خارجية مصر وقبرص يتفقان على أهمية تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف بالمنطقة

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اتفق وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الخميس، على أهمية تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي، لوزير خارجية قبرص، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، السفير أحمد أبو زيد، بأن وزيري الخارجية عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة تلاها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين تناولت مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص المشترك على الحفاظ على وتيرة الاتصالات الثنائية القائمة على مختلف المستويات، وعلى ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال المشاورات عن تقديره لدعم قبرص لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، مرحباً بحرص رئيس قبرص على المشاركة في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدَت بالقاهرة في 17 مارس 2024، وهو الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الوزير حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات، بما يرقى لمستوي التقارب السياسي بين البلدين، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات مستحدثة، مع الإشارة في الوقت ذاته للطابع الاستراتيجي لملف الطاقة.

وأضاف السفير أبو زيد أن المناقشات شملت أيضاً بحث مسارات التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية واستقدام العمالة المصرية الموسمية إلى قبرص والملاحة البحرية، وكذلك مجال السياحة لما لدى البلدين من خبرة كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن تأكيد الجانبين خلال المباحثات على الالتزام المشترك بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، التي صارت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن جلسة المشاورات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث ناقش وفدا البلدين التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة اتصالاً بالحرب في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة علي سيادة لبنان والتصعيد الخطير المرتبط بزيادة وتيرة الاغتيالات.

من جانبه،أكد وزير خارجية قبرص على تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر على المستويين السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.