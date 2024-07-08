ليه بعد تناول الخضار والفاكهة ممكن يجيلك إسهال؟ اعرف السبب وعالجه

مروه محمود الياس

هل أنت ممن يتناولون الخضروات والفاكهة ويشعرون بعدها ببعض السيولة في البراز أو الإسهال؟ هذه الحالة شائعة بين متبعى الريجيم وأغلب الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا، فلطالما ارتبط النظام الغذائي الصحي ببعض السيولة في البراز وبالتالي الإصابة بالإسهال، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع لايف سترونج الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وأوضح التقرير أن بعض الأنواع من الخضروات والفاكهة قد تسبب الإسهال بعد تناولها، ولكن الألياف والفراكتوز الموجودان في كل من الخضروات والفاكهة هما كلمة السر في الإصابة بالإسهال.

المشكلة تكمن في أن الجسم لا يمكنه امتصاص الكثير من الفاركتوز أو السكر الموجود في بعض الفاكهة، وكذلك الألياف الموجودة في الفاكهة والخضروات، هذه الكميات الكبيرة من الألياف والسكريات بشكل مفاجئ تنشط بكتيريا الأمعاء وبالتالي قد تسبب الإسهال.

الأكثر عرضة لهذه المشكلة عن غيرهم هم الفئات المصابة بمتلازمة القولون العصبي ومشكلات المعدة والأمعاء، ينصح التقرير بضرورة الاهتمام بمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في القولون العصبي أو في الأمعاء وتحديد الكميات المناسبة لتناول الخضروات والفاكهة.

وقال الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي قصر العيني أن هذه المشكلة قد تصيب بعض الأشخاص دون غيرهم خاصة من يسرفون في تناول الخضروات والفاكهة، أو أولئك الذين يعتمدون في أنظمتهم الغذائية على نوع واحد من الفاكهة أو نوع واحد من الخضار أو أنواع متنوعة كذلك، مع زيادة وإفراط فى هذه الكميات بشكل ملحوظ، ولكن كلمة السر تكمن في التوازن وهذه بعض النصائح لعلاج هذه المشكلة:

الموازنة في الأنظمة الغذائية وعدم الإسراف في تناول الفاكهة والخضروات

اتباع الريجيم وفقًا لرأي المختص الذي يحدد النظام الغذائي المناسب لكل حالة

توزيع تناول الخضروات والفاكهة على مدار اليوم وليس دفعة واحدة

الاهتمام بنوعيات الخضروات والفاكهة التي لا تسبب في العادة الإسهال مثل السبانخ والسلق والخضروات الورقية

إذا كنت تعاني من مشكلة بالمعدة أو في الأمعاء فعليك بعلاجها ومتابعتها