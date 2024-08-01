مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دولية أوروبية بينها 5 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 20 رحلة طيران دولية، من بين 152 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 20 رحلة طيران، بينها 5 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من المجر، ورحلة من هولندا، ورحلتين من بولندا، و3 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من إيطاليا، ورخلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة غدا 152 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.