مرور الفيوم تضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسى والسرفيس للتلاعب بالتعريفة

الفيوم رباب الجالي

قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمحافظة الفيوم بحملة ليلية مكبرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

شملت الحملة مختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وقام أفراد الحملة باستيقاف سيارات التاكسي والسرفيس، وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.

وتمكنت إدارة مرور الفيوم من ضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسي والسرفيس، بسبب التلاعب في التعريفة المقررة وتغيير خطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.