اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 03:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مرور الفيوم تضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسى والسرفيس للتلاعب بالتعريفة

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:36 م
مرور الفيوم تضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسى والسرفيس للتلاعب بالتعريفة مخالفة لسيارات التاكسي والسرفيس
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمحافظة الفيوم بحملة ليلية مكبرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

شملت الحملة مختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وقام أفراد الحملة باستيقاف سيارات التاكسي والسرفيس، وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.

وتمكنت إدارة مرور الفيوم من ضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسي والسرفيس، بسبب التلاعب في التعريفة المقررة وتغيير خطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 







مخالفات السائقين

مواقف الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة