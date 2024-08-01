محلل إيرانى يفجر مفاجأة حول اغتيال هنية: تم تتبعه فى طهران عبر شريحة هاتفه

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فجر المحلل الإيرانى عباس خامه يار خبير الشئون الدولية، مفاجأة حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، حيث اعتبر أن هنية تم تتبعه واستهدافه عبر شريحة هاتفه المحمول.

وتابع المحلل الإيرانى خلال حديثة فى قناة أفق الإيرانية، هذا المخطط لم يتم التخطيط له يوم الأحد بل كان تم التخطيط له بشكل مسبقا، وهناك معلومات مؤكدة بأن وفود المقاومة ستشارك حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتابع خامه يار: تكنولوجيا اليوم تختلف تماما، ودخل هنية إيران هو وحارسه بخطوط هواتف غير إيرانية تتبع لإحدى الدول، ومن خلال هذا الخط والتكنولوجيا تمكنوا من تحديد مكانه بشكل دقيق، وأكد: تحديد مكانه ليس مهمة صعبة وسيدفع الإسرائيليين الثمن.

وأمس أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته فى احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي بيان آخر، أعرب الحرس، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان، يجرى التحقيق فى أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.