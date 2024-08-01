محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والبالغ عددها 15 مركزاً تكنولوجياً، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، مشيداً بإقبال المواطنين، دليلاً على وعي أبناء المحافظة، لرغبتهم الجادة في التصالح علي مخالفات البناء.

قال محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالاً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.