محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات الاختبارات النهائية للبرنامج التدريبى لدورة ICDL

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات ختام البرنامج التدريبي لدورة ICDL المستوى الأول (أساسيات الكمبيوتر والإنترنت) المخصصة للشباب الخريجين، حيث اجريت اليوم الاختبارات النهائية للشباب الخريجين لدورة ICDL، والتي تضمنت العديد من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات استخدام الكمبيوتر والإنترنت لدى المشاركين، مما يمكنهم من تحسين فرصهم في سوق العمل.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، أقيم التدريب في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وشمل مجموعة من المحاور الأساسية مثل برامج Office والإنترنت والطباعة الإلكترونية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الكفاءة الرقمية للخريجين، مما يساهم في زيادة فرصهم في سوق العمل ويعزز من قدراتهم المهنية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه البرامج في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة، مضيفًا أن المركز معتمد لدى مؤسسة ICDL الدولية يضمن جودة التدريب المقدم.

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي لدورة ICDL يأتي لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنيات المتقدمة للشباب، ويعد خطوة هامة نحو تطوير الموارد البشرية في المحافظة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة متطلبات التطور التكنولوجي السريع، في ضوء التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.