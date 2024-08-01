محافظ المنيا يناقش تطوير وسائل النقل الداخلى ويوجه بإضافة خطوط جديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مديري المواقف على مستوى المراكز لمناقشة احتياجاتهم لإضافة خطوط جديدة ، وتقديم أفكار من شأنها إحداث تطور ملموس فى وسائل النقل والمواصلات ينعكس إيجابيا على حركة تنقل المواطنين وقضاء حاجاتهم.

ناقش الاجتماع - بحضور العميد وليد العاطون، مدير إدارة مرور المنيا، وأشرف فاروق، مدير المواقف - سبل تحسين منظومة النقل الداخلي، بالاضافة إلى تطور كافة الخدمات ذات الصلة بوسائل النقل والمواصلات لتلبية احتياجات المواطنين، مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات لتحقيق أعلى مستوي من التأمين للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع بعض الأفكار والمقترحات من مديري المواقف حول كيفية تطوير البنية التحتية للنقل، وإنشاء خطوط جديدة لتغطية المناطق التي تعاني من نقص في خدمات النقل، ومناقشة خطة نقل المواقف من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بالعمل على دراسة كافة المقترحات والأفكار ووجهات النظر المقدمة ، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لضمان تحقيق التحسينات المطلوبة.

