محافظ المنوفية: 275 فريقا لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة، للعام الثاني على التوالي بنطاق محافظة المنوفية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للفحص والكشف المبكر للمقبلين على الزواج والأطفال حديثي الولادة وأمراض الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية ( الثدي - الرئة)، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وفحص وعلاج ضعف السمع في الاطفال حديثي الولادة، أمراض سوء التغذية التقزم و الأنيميا في أطفال المدارس للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتى المبادرة في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف ومختلف وحصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة.

وتفقد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فعاليات المبادرة بالمركز الصحي بشبين الكوم ، وتابع أعمال مبادرة المقبلين على الزواج والسمعيات وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الأطفال وتسجيل المواليد والوفيات ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال عدد من الفرق الطبية بإجمالي 275 فريق منها 37 فريق متحرك لأماكن التجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمولات لتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الطبية المقدمة ، لافتاً إلى أن المبادرة ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في مقامها الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، موجهاً كافة الاجهزة التنفيذية لتضافر الجهود والتنسيق الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها لضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين ،مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين .



