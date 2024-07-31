وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة موقف تنفيذ المشروعات الجارية

كتب على عبد الرحمن – سيد الخلفاوى

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهد اللقاء متابعة تنفيذ عدد من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية والتي تم التأكيد عليها خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع المحافظين وكذا متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين .

وخلال الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور إبراهيم صابر جهود محافظة القاهرة في تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق بديلة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تيسير حركة المرور والمواطنين في المناطق التي تتواجد بها تلك الأسواق.

كما شهد اللقاء كذلك جهود متابعة محافظة القاهرة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، بتخفيضات واسعار مناسبة، والقيام بحملات رقابية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار في الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى إقامة منافذ توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.



ومن جانبه أشار محافظ القاهرة، إلى أنه منذ توليه المسئولية يحرص على القيام بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها ، كما يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة ولتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.



كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور إبراهيم صابر، آخر مستجدات بدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 خاصة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة مع أهمية التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالمواصفات والجودة المطلوبة.



وتطرق الاجتماع إلى متابعة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة فى ظل المشروعات القومية الغير مسبوقة التى تنفذها الدولة ، وكذلك متابعة عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات في المنطقتين الشرقية والغربية لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، إضافة إلى الجهود المبذولة من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة ضمن مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الشريكة.



وشددت الدكتورة منال عوض، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وشعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.



ومن جانبه عرض الدكتور إبراهيم صابر موقف منظومة المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات بمحافظة القاهرة ، حيث قامت المحافظة بالتعاقد مع إحدى الشركات لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية، وشركة لمعالجة المخلفات المتولدة عن المنطقة الجنوبية والغربية.



ولفت محافظ القاهرة ، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع والجمع السكنى بعد أن قدمت الدولة كافة التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة ، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بها.

كما حرصت الدكتورة منال عوض، علي متابعة جهود محافظة القاهرة في تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، علي متابعته اليومية لجهود المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة فى تقديم التيسيرات للمواطنين عند استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، وتيسير الإجراءات على المواطنين، لافتًا الي أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.



واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة والإزالة في المهد لأي مخالفات أو تعديات والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون.



وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلي توجيهاته لرؤساء الأحياء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ 23 لإزالة التعديات والتي ستنفذ في الفترة من 3 وحتي 23 أغسطس القادم، وذلك لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.