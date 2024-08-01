محافظ الغربية يدشن "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان

الغربية محمد طارق

شهد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، من كورنيش طنطا، تدشين مبادرة "100 يوم صحة" للعام الثانى على التوالى لتجوب مدن وقرى المحافظة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للموطنين، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور محمد سعدية مدير إسعاف الغربية .

وتفقد محافظ الغربية اصطفاف السيارات المُشاركة فى مبادرة "100 يوم صحة"، تضمنت عربات إسعاف، ونماذج للعيادات المتنقلة المُتخصصة فى تقديم عددٍ من الخدمات الطبية المتنوعة، وسيارات عيادات تنظيم الأسرة.

و أشاد محافظ الغربية، بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين فى الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصرى، والمساهمة فى بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتا إلى أهمية تلك المبادرات التى شكلت نقطة فارقة فى حياة ملايين المصريين .

كما أشاد محافظ الغربية، بكافة المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتًا أن المبادرة تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، مشيرًا أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع فى توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

واستمع لشرح تفصيلى من الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة عن المبادرة والتى يشارك فيها جميع قطاعات الصحة فى محافظة الغربية، من خلال ما يقرب من201 فريق من فرق المبادرات الرئاسية "المتحركة والثابتة" والتى تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 100 يوم من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء بصفة یومیة من خلال الفرق المتنقلة والثابتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم العديد من المبادرات فى مبادرة 100 يوم صحه ( فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - فحص المقبلين على الزواج - الفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة - دعم صحة المرأة - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - اكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية - قرارات نفقة الدولة - القضاء على قوائم الانتظار - تنشيط العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية - الحجز بالرعاية المركزة والحضانات ورعاية الأطفال) كما تستهدف الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمتمثلة فى العيادات الخارجية وخدمات أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والخدمات المقدمة بالرعاية المركزة إلى جانب قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقه الدولة وكذلك قرارات لجان هيئه التامين الصحى بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية التى تستهدف الحملة تكثيفها خلال فتره المبادرة مثل خدمات الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى والخدمات المقدمة بعيادات طب الاسنان بالاضافه إلى جلسات الكيماوى والإشعاع والعلاج النفسى وخدمات بنوك الدم وكذلك التراخيص الطبيه للمنشات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم الاستعداد قبل بدء المبادرة بمنهجيه عمل مقسمه إلى عده محاور من تدريب للقوى البشرية من أطباء والممرضين وفنيين وتحديد أماكن وساعات العمل ومراجعه انظمه الادخال الالكترونى وكذلك فرق المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة وقياس مدى رضا متلقى الخدمة.

ووجه الجندى بالإعلان عن أماكن تواجد العيادات الطبية المتنقلة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ومن خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن وتحقيق أهدافها، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها.