محافظ الإسماعيلية يعطى إشارة البدء لانطلاق "مبادرة 100 يوم صحة" بالمحافظة

الإسماعيلية -صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اصطفاف سيارات العيادات المتنقلة أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، إيذانًا ببدء انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة الإسماعيلية.

رافق المحافظ خلال الاصطفاف، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تقدم خدمات عدة، منها الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية والخدمات الوقائية، وتنطلق المبادرة بفِرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية، هذا بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجية والوقائية التي تقوم بها المديرية.

وأضافت أن المبادرة تشمل خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وفحص كبار السن، من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وطالب محافظ الإسماعيلية الأطباء وأطقم التمريض ببذل مزيد من الجهد، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وتذليل كافة العقبات والإجراءات التي تواجه كبار السن وذوي الهمم من أجل التسهيل والتيسير لهم، موجهًا بضرورة توعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات.

ويتم تقديم المبادرة من خلال 48 فريقا تم توزيعهم كالتالي، 20 فريقا ثابتا و28 فريقا متحركا يجوبون جميع أنحاء المحافظة.

وأشارت الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والفرق الثابتة والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض ومسجلي البيانات، وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في عامها الثاني، تعد مبادرة وطنية شاملة وتهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفًا أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية "100مليون صحة "، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعيًا لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وستشهد المبادرة إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

كما أن المبادرة هذا العام تُركز أيضًا على نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية والوراثية، والنفسية، فضلًا عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة.

يأتي ذلك حرصًا من الدولة على الاهتمام بملف الصحة والتأمين الصحي الشامل، وتنفيذًا للخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بالاهتمام بصحة المواطنين.