محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السلطان الفرغل

أسيوط- هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الليلة الختامية من إحتفالات مولد السلطان الفرغل بمدينة أبوتيج، والتى يحتفل بها أبناء الطرق الصوفية من مختلف محافظات مصر على مدار أسبوعين تنتهى اليوم 1 سبتمبر، بمشاركة الآلاف من المواطنين من مختلف قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج .

وحرص المحافظ على أداء الصلاة بمسجد السلطان الفرغل ثم زيارة أبناء الطرق الصوفية بساحة الإشراف بميدان الفرغل وسط أجواء احتفالية بالمولد الذى يشهد مشاركة كافة فئات المجتمع من مختلف المحافظات، ويشهد إحتفالات بمشاركة بعض المنشدين الدينيين .



وأكد المحافظ على الجاهزية التامة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار أيام الإحتفال والليلة الختامية بتكثيف أعمال النظافة الدورية بمدينة أبوتيج وبمحيط المسجد وزيادة أعداد العمال والمعدات والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الإحتفال بالمولد وتشكيل غرفة عمليات بمدينة أبوتيج وعلى تواصل مستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام، على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع – لاقدر الله - لإتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية، مشدداً على مراعاة الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة والتواجد المستمر داخل وخارج المولد.



يعتبر مسجد السلطان الفرغل من أشهر المزارات الدينية بالمحافظة ومن أعظم المساجد التي لها مكانة كبيرة في قلوب الناس والذي يضم بين جنباته مقام سلطان الصعيد العارف بالله "أحمد الفرغل" الذي ولد عام 851 هجرية الموافق 1407 ميلادية وتوفي في عام 851 هجرية الموافق 1447 ميلادية، ويرجع موطنه إلى بلاد المغرب العربي، ويمتد نسبه لأبيه الإمام الحسن ونسبه لأمه للإمام الحسين رضي الله عنهما ولقب السلطان الفرغل بعدة ألقاب منها (السلطان الفرغل، الشريف، قطب العصر، ولى الله، العارف بالله، أبو المعالي، أبو مجلي، أبو أحمد، الكرار، سلطان الصعيد، الأستاذ) .