محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية

أسيوط -هيثم البدري

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط في جولة مسائية لمتابعة سير وانتظام العمل، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة على القطاع الصحي للتأكد من توافر الأدوية ومعرفة احتياجات المستشفيات وتقديم الدعم لها لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

بدأ محافظ أسيوط جولته، بتفقد بعض الأقسام كـ "الاستقبال العام والطوارئ والحالات الحرجة والباطنة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفى"، كما تفقد قسم الحروق والتجميل، وزار للمرة الثانية مصابي حريق المطعم بمنطقة فريال بحي شرق للاطمئنان على صحتهم والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وكما تفقد اللواء هشام أبو النصر، صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية بها ومعرفة النواقص منها واحتياجات المستشفى، مؤكداً تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتى تتضمن نوعيات "الأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة" وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات.

وأكد أبو النصر، أن من أولوياته، العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.