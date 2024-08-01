عودة نجوم الجوزاء إلى سماء الوطن العربى وتشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء الوطن العربي في هذا الوقت من العام آواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "أورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب، لترصد في السماء بعد أن كانت مؤخراً خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه قبل شروق الشمس ترصد هذه الكوكبة النجمية بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي، إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يشاهدونها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.