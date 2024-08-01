علىوم الإسكندرية تُكرم الحاصلين على جوائز علمية عالمية بالمؤتمر السنوى

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية المؤتمر العلمي السنوي للإنجازات والمعوقات للعام الجامعي 2023/2024 بمدرج أحمد زويل بمبنى الكلية بالشاطبي، حضر اللقاء الدكتورة شيرين خطاب القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، و الدكتور أحمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء مجالس الأقسام العلمية.

شمل اللقاء تكريم إدارة الكلية لأعضاء هيئة التدريس لإدراج أسمائهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم وهم الدكتور محمد السيد محمود، الدكتور هانى شريف ، الدكتور عبدالفتاح محمد ، الدكتور أحمد السيد ، الدكتور ايمن الفحام ، الدكتوز السيد العشرى ، الدكتور عصام خميس ، ادكتوزً عاصم بركات، الدكتور ممدوح سعد.

كما شمل تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة، وتكريم الطالب محمد وليد للتفوق الرياضى وحصوله على الجائزة الذهبية لبطولة افريقيا.

كما تناول المؤتمر الإنجازات والمعوقات التى حدثت بأقسام الكلية والهيكل الإداري، والبرامج المتخصصة، ووحدة ضمان الجودة. وشمل العرض الصعوبات والمعوقات التى واجهت إدارة الكلية، وإنجازات وأنشطة قطاع التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، كما عرضت القائم بتسيير اعمال عميد الكلية ميزانية مفصلة للعام الجامعي 2023/2024 والإنجازات الإدارية وإعتماد برامج جديدة بمختلف الاقسام العلمية بالكلية ، بالإضافة للبنية التحتية والتى عملت عليها إدارة الكلية بشكل مكثف بالتعاون مع إدارة الجامعة كإحلال وتجديد لبعض الكيانات والمباني داخل الكلية بمبنى الشاطبى ومحرم بك، والأجهزة العلمية والمعملية.