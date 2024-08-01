عبد الرحيم كمال ينعى حسام شوقى والمنتجين محمود كمال وفتحى إسماعيل

كتبت: شيماء عبد المنعم

نعى السيناريست عبد الرحيم كمال، حسام شوقى، المشرف العام للإنتاج بـ شركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، والذين توفوا اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه على فيس بوك:"لا إله إلا الله حسام شوقي الاخ والصديق الغالي وفتحي إسماعيل الاخ والصديق ومحمود كمال الاخ والصديق في ذمة الله اللهم ارحمهم واغفر لهم واقبل عليهم بفضلك ورضاك رجال محترمين واخوة ومنتجين وعيش وملح وحاجات كتيرة اوي لا إله إلا الله وإنا لله وانا اليه راجعون".

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضيعة.

وقال مصدر طبى، إن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعا.