صينى يفقد عينه ويجرى جراحة بعدما ضربه ذبابة على وجهه.. اعرف السبب

كتب خالد إبراهيم

احتاج رجل صينى إلى إزالة مقلة عينه اليسرى جراحيا لمنع العدوى البكتيرية من الوصول إلى دماغه بعد أن ضرب ذبابة كانت تطن حول وجهه، فالذباب يمكن أن يكون مزعجا للغاية خلال أشهر الصيف، فهى تطير حول الأجساد المتعرقة، وتهبط على رؤوسنا ووجوهنا، ولكن فى حين أن الغريزة الأولى هى أن نضربها على الفور، فإن الأطباء ينصحون بعدم القيام بذلك، وذلك لسبب وجيه، حيث يحمل الذباب بكتيريا خطيرة، وضربها على جلدنا يعرضنا لبعض العواقب الخطيرة للغاية، حيث فقد الرجل الصينى عينه اليسرى مؤخرا بعد أن سحق ذبابة صغيرة على وجهه وعانى من عدوى بكتيرية لم يتمكن الأطباء من علاجها.



ذبابة

ووفقا لصحيفة يانج تشينج إيفيننج نيوز، قتل "وو"، الذبابة التى كانت تطن حول رأسه عن طريق ضربها على وجهه، لم يفكر فى أى شيء آخر، ولكن بعد ساعة فقط أصبحت عينه اليسرى حمراء ومنتفخة ومؤلمة، ومع تفاقم أعراضه، قرر الرجل الذهاب إلى مستشفى محلى حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب الملتحمة الموسمى، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وعلى الرغم من تناول الدواء الموصوف، تدهورت حالة "وو" بسرعة فى الأيام التالية، وبحلول الوقت الذى ذهب فيه إلى المستشفى مرة أخرى، كان قد فقد الرؤية فى عينه اليسرى بشكل شبه كامل، وأصبحت المنطقة المحيطة بعينه اليسرى متقرحة بشدة، اتضح أن التهاب الملتحمة الموسمى كان فى الواقع عدوى بكتيرية من ذبابة الصرف المضروبة.

ولسوء حظ "وو"، لم يعد الدواء قادرا على احتواء انتشار العدوى، ولأنه قد يؤثر على دماغه، قرر الأطباء إزالة مقلة عينه اليسرى جراحيا، وتم الترويج لقصته المأساوية باعتبارها حكاية تحذيرية فى الصين القارية، حيث حذر الأطباء الناس من ضرب الحشرات على وجوههم أو أى مناطق يمكن أن تسبب فيها التهابات بكتيرية، بدلا من ذلك، ينصح الخبراء بالبقاء هادئا واستخدام يديك لإبعاد الحشرات.