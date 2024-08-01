"صحة قنا" تقدم خدمات طبية لأكثر من 396 ألف مريض بالمستشفيات خلال 6 أشهر

قنا صابر سعيد

كشف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تسجيل 396885 زيارة لتلقى خدمات طبية من المترددين على العيادات الخارجية فى 11 مستشفى عام ومركزى على مستوى المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى، تم خلالها تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحى، ورفع المعاناة عن كاهل المرضى، لافتًا إلى توجيه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالجولات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية لمتابعة العمل على أرض الواقع.

وأوضح يدران، أن أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية قدمت خدمات الطوارئ بالمجان لعدد 165154 مواطنا حتى استقرار حالتهم من خلال عملها على مدار 24 ساعة، فضلا عن استقبال 33211 مريضا بالأقسام الداخليه والعناية المركزة، و2026 طفل بالحضانات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم تنفيذ 19469 عملية جراحية متنوعة صغرى، وكبرى، ذات مهارة عالية بالأقسام الداخلية والخارجية.

وأشار بدران، إلى تقديم خدمات وحدات الغسيل الكلوى إلى 73620، وذلك للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية لمرضى الغسيل الكلوى المنتظم، وحالات الطوارئ، كما نفذت أقسام النساء والتوليد عدد 2722 حالة ولادة ناجحة للسيدات الحوامل من المترددات على المستشفيات الحكومية، فضلا عن تقديم خدمات العلاج الطبيعى لعدد 1328 مواطنا من خلال 19822 جلسة علاج طبيعى للمترددين.

وأضاف الدكتور عبدالله حمدى، القائم بأعمال مدير الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بقنا، بأنه تم إجراء تحاليل معمليه لعدد 54557 مريض بواقع 155134 تحليلا متنوعا، فضلا عن إجراء 57401 أشعة عادية، 15609 أشعة مقطعية، 17052 أشعة بأجهزة الموجات فوق الصوتية، وإجراء 1535 حالة مناظير، 156 عملية قسطرة قلب، 84 حالة إيكو، وإجراء 2822 أشعة رنين مغناطيسي.