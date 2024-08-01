رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: 1.2مليار جنيه تكلفة تنفيذ المبانى الخدمية بالمدينة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ان تكلفة المباني الخدمية المنفذة والجاري تنفيذيها بالمدينة بلغت 1.2 مليار جنيها، وأن المباني تضم المدارس والحضانات والوحدات الصحية والأسواق التجارية والملاعب الرياضية ومراكز الشباب مؤكداً على استمرار بذل كافة الجهود لتوفير كافة الخدمات بمختلف مناطق المدينة.

ووجه الادارات المختصة وجهات الاشراف للمتابعة الميدانية الدورية لازالة كافة العقبات وبذل كافة الجهود لخروج المشروع بالشكل المشرف.

من جانبه قال المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، أنه منذ نشأة المدينة الحديثة احدى مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 15 مدرسة تعليمية بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ 5 مدارس اخرى ليصل عدد المدارس 20 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 2 مركز شباب وجارى تنفيذ مركز شباب ونادي اجتماعي، كما جارى وتم تنفيذ عدد 15 حضانة و14 وحدة صحية و5 ملاعب رياضية و27 سوق تجاري ومجمع شرطي، لتبلغ تكلفة المباني الخدمية 1.2 مليار جنيها، مضيفاً أنه جاري التجهيز لطرح عدة مباني خدمية أخري تواكب عدد الوحدات التى تم والجارى تنفيذها بالمدينة والبالغ عددها حوالي 140 ألف وحدة سكنية.