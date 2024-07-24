جهاز أكتوبر الجديدة ينتهى من تنفيذ 4000 وحدة بالمرحلة الـ5 بـ"سكن كل المصريين"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر الجديدة مشروعات المرافق بالمدينة، حيث تم تفقد محطة الصرف الصناعي، ومحطة رافع المياه، ومحطة محولات اكتوبر الجديدة مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية لسرعة دخول المحطات الخدمة .

وأعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر الجديدة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4032 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، كاملة اعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال السادة المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

من جانبه أوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بأن مدينة اكتوبر الجديدة تضم عدد 136740 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضي الدخل، بتكلفة اجمالية تصل إلى 50 مليار جنيها، تم الانتهاء من 70584 وحدة وجاري تنفيذ عدد 66120 وحدة ضمن خطة زمنية مكثفة لتسليمها للمواطنين.

كما تفقد نائب رئيس الجهاز ومسئولوا الإسكان اعمال تنسيق الموقع العام وأعمال التشطيبات بالمرحلة الخامسة، مشدداً على جهات الاشراف بضرورة المراقبة والمتابعة الميدانية الدقيقة للالتزام بكافة المواصفات الهندسية ، مؤكدا جهود جهاز المدينة واهتمامه البالغ لخروج المشروع بالمستوى الفني اللائق والجودة المطلوبة .