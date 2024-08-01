رئيس جامعة قناة السويس يُكلف الدكتور نادر نمر للقيام بعمل عميداً لكلية الطب

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور نادر عطية محمد دسوقي نمر، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد كلية الطب.

هذا وقد استقبل الدكتور ناصر مندور ـ صباح اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس الدكتور نادر نمر لتسليمه القرار.

وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تهنئته للدكتور نادر نمر، قائلاً : "أهنئكم بهذا التكليف الذي هو ثمرة جهودكم وإخلاصكم، ونتطلع لرؤية إسهاماتكم الفاعلة في تطوير الكلية وتحقيق المزيد من الإنجازات".

يُذكر أن الدكتور نادر نمر أستاذ الأمراض المُعدية بكلية الطب، شغل العديد من المناصب القيادية، منها:

مدير الأقسام الداخلية بمستشفى جامعة قناة السويس، ومدير المستشفى الجامعي، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي.

