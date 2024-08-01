رأس المال السوقى للبورصة يخسر 4 مليارات جنيه بسبب مبيعات المصريين

كتبت أسماء أمين

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس بجلسة نهاية الأسبوع على هبوط، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للبورصة 4 مليارات جنيه ليصل إلى 2.96 تريليون جنيه.

واغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على هبوط بنسبة محدودة بلغت 0.6% ليعلق عن مستوى 29359 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"على هبوط بنسبة 0.3% ليغلق عن مستوى 12694 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على تراجع بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6808 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9762 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، بحيث بلغ صافى مشتريات الأجانب 46.1 مليون جنيه، وبلغت مشتريات العرب 26.4 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المصريين للبيع بقيمة 90.5 مليون جنيه.



