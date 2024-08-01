اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:28 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعى، بعد أن أغلقت أمس على مكاسب بلغت 22 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقى عن 2.10 تريليون جنيه.

وبدأ مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على صعود بلغ 0.22% ليصل إلى مستوى 29444 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة  0.36% ليصل إلى مستوى 12746  نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل  إلى مستوى 6869 نقطة، ووصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة  0.41% ليصل إلى مستوى 9802 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و10مليارات جنيه، مقابل تريليون و988 مليار مستوى الإغلاق السابق.

 







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