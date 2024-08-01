دفع عجلة مشروعات المنشآت الرياضية بأسوان.. بدء تطوير الصالة المغطاة

أسوان- صلاح المسن

تشهد المنشآت الرياضية فى عهد الجمهورية الجديدة طفرة كبيرة، وهو الأمر الذى يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة فى مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التى تستفيد من هذه المنشآت.

وفي محافظة أسوان، زاد رصيد المحافظة من المنشآت الرياضية الجديدة والمطورة، ورفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة بفضل جهود الدولة المصرية المساندة والداعمـة لأعمال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة أسوان وعلى مستوى الجمهورية بأكملها والتى تتضمن العديد من الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية وتحسين جودة الخدمة المقدمة بهم، وكذلك حرص الدولة على اقامة الفاعليات الرياضية بصورة دورية، ورعاية الموهوبين فى كافة الألعاب الفردية والجماعية وتنمية قدراتهم.

كما تم وضع الحلول للمشروعات المتعثرة ، وإعادة قبلة الحياة لها لما تحققه من عوائد إيجابية على منظومة العمل ومواطنى أسوان.



حيث قامت وزارة الشباب والرياضة وشركة المقاولون العرب مؤخرا بإعداد المقاسات اللازمة للبدء في اعمال تطوير الصالة المغطاة والمتوقفة منذ عدة سنوات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف الأعمال في مشروع تطوير صالة اسوان للألعاب الرياضية بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استكمال المشروع

وإنجاز هذه الأعمال في أسرع وقت حتي يتم تعظيم الاستفادة من هذه المنشاه الرياضية الهامة في تنفيذ مختلف انشطة المحافظة واستضافه البطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية علي ارض محافظة أسوان.



كما يجري تطوير مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات بمدينة أسوان، و تم وضع الإجراءات العاجلة لبدء عملية استكمال هذا المبنى المقام على مساحة 880 م2 ، والمكون من 3 أدوار ، ليرى النور بعد تعثر دام نحو 10 سنوات من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة له حيث من المقرر أن تنتهى الأعمال فى غضون 8 أشهر .

وتم توجيه مسئولى شركات مياه الشرب والكهرباء لتحقيق التعاون المطلوب مع الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بحسن توزيع الغرف الملحقة بمبنى المديرية وتوزيع أماكن الإدارات حسب كثافة العاملين بها ، مع تجهيز أماكن لإنتظار السيارات ، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وزراعة الأشجار ووضع أحواض الزهور بمحيط المبنى ، مع تنفيذ الدهانات والإنارة ليتحول إلى بانوراما جمالية متكاملة ويصبح واجهة مشرفة على الطريق الرئيسى للمدينة السياحية .

من ناحية أخري، تشهد مراكز الشباب بمحافظة أسوان، أعمال تطوير موسعة وفقا لخطة وزارة الشباب لإحلال وتجديد مراكز الشباب،

وتكثف وزارة الشباب والرياضة أيضا الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الرياضية الجديدة وتنفيذها فى مواعيدها المقررة خاصة بالاماكن النائية والصحراوية.

وهناك خطة تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، لتطوير مراكز الشباب على مستوى محافظة أسوان،

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالاستلام النهائى لملاعب 8مركزشباب حيث تم الاستلام النهائى لهذه الملاعب بعد تلافى الملاحظات التى ظهرت بها و الملاعب تشمل (٨)ملاعب خماسية تم تطويرهم وتحديثهم خلال العام المنصرم ، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير وتحديث ملاعب مراكز الشباب والمراكز هي مركز شباب مدينة اسوان ومركز شباب الحدود ،ومركز شباب الشيخ هارون، ومركز شباب الصداقة الجديدة مركز شباب مدينة وقري نصر النوبة مركز شباب السباعية غرب ومركز شباب مدينة إدفو ومركز شباب البصيلية.

كما تم إشهار مركز شباب (الآمال) بوادي النقرة لينضم إلى مراكز شباب القرى التابعة لإدارة شباب نصر النوبة.

وكانت قد قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 % ، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 % .

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كربمة، وتعمل الدولة علي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث تعد الرياضة بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان.كما تعمل وزارة الشباب والرياضة علي

توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب والنشى من البرامج والمشروعات المقدمة.وتنمية مهارات الشباب والنشء فى مختلف المجالات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج.

و من منطلق اهتمام الدولة المصرية بالإهتمام بقطاع الشباب والرياضة، تشهد المنشآت الرياضية بأسوان طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.