خبرة 50 عاما.. محمد عيد يكشف أسرار مهنة صناعة البراميل الخشبية.. صور

كتبت – مرام محمد

على مدار سنوات طويلة لم تتوقف ورشة محمد عيد، صاحب الـ65 عامًا، في منطقة الدرب الأحمر عن تصنيع البراميل الخشبية، وبمجرد أن تطأ قدماك شارع أحمد ماهر، تجد صفوفًا من البراميل الخشبية مرصوصة بانتظام وديكورات منزلية خشبية ذات أحجام وأشكال مختلفة صنعها حرفيون مهرة.

وقال محمد عيد: "تعلمت صناعة البراميل الخشبية على يد والدي منذ أن كنت في الـ15 من عمري، عشقت المهنة منذ طفولتي وتعلمت أساسياتها مع مرور الوقت، فكان أول برميل خشبي أصنعه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل بالورشة".

خطوات متتالية لتصنيع البراميل الخشبية في أقدم ورشة بالدرب الأحمر، تبدأ بشراء الخشب من المغلق، ثم تقطيعه وتجميع قطعه مع بعضها البعض باستخدام أطواق معدنية، واضاف عيد: "صناعة البراميل مهنة يدوية صعبة، تحتاج لمهارة وخبرة ومجهود عضلي كبير حتى يخرج البرميل في صورته النهائية، إذ تبدأ مراحل العمل بتقطيع خشب "الموسكي"، على "ماكينة الرابون" إلى قطع بأطوال محددة، ثم تجميعها باستخدام الأطواق، وصنفرتها لتكون ناعمة وصبغها".

نجح محمد وأسرته في توريث المهنة والحفاظ عليها والتطوير منها رغم عزوف الكثير عن تعلمها والعمل بها: "ظلت ورشة والدي على حالها منذ نشأتها، أعمل فيها مع شقيقي نبيل وابن شقيقي محمد، فالمهنة تعتمد بشكل أساسي على الوراثة".

تحول استخدام برميل الخشب مع مرور الوقت من الحفظ والتخزين إلى استخدامات أخرى بعد إدخال بعض اللمسات الفنية عليه.. يقول نبيل عيد، والذي تعلم صناعة البراميل الخشبية منذ طفولته برفقة شقيقه: "تغير مفهوم البراميل الخشبية ولم يعد مرتبطًا بتخزين "الفسيخ" والحبوب والمخللات فقط بل أصبح يستخدم في الديكورات كأنتيكات، قد تكون منضدة، أريكة، كراسي خشبية، أحواض، وغيرها".

تحتفظ البراميل الخشبية بمكانتها في تخزين وحفظ البضائع والأعلاف والعطارة والزيوت والمخللات والأسماك المملحة (الفسيخ): "نعتمد في التصنيع على خشب "الموسكي"، وهو من أجود وأغلى أنواع الخشب المستخدمة في صناعة ما زالت تحتفظ بمكانتها وأهميتها في الحفاظ على جودة المنتج لفترات طويلة".



استخدام البراميل الخشبية في الديكورات



صناعة البراميل الخشبية



صناعة البراميل واستخدامها في الديكور



صناعة البراميل



صناعة كرسي من البرميل



محمد عيد صانع البراميل الخشب



محمد ونبيل عيد من داخل الورشة



نبيل عيد صانع البراميل الخشبية